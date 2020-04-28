Минлесу Иркутской области поручено нарастить силы и средства для тушения природных пожаров

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской области, Тывы и Бурятии поручено обеспечить наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров. Также регионам поручено усилить профилактическую работу с населением, чтобы снизить риски возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

В ведомстве отмечают, что лесопожарные службы и привлеченные лица ведут борьбу с лесными пожарами в условиях высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности. В регионах стоит аномально жаркая, сухая и ветреная погода.

– В ближайшие трое суток помощи от погоды не ожидается. По югу Красноярского края, западу Иркутской области и республики Бурятия прогнозируется до +26 градусов, по востоку Забайкальского края, югу Республики Тыва ожидается дефицит осадков. По востоку республики Бурятия, Иркутской области, югу Красноярского края прогнозируется ветровая нагрузка до 19-21 м/c (более 70-80 км/ч), – отмечается в сообщении Рослесхоза.

Режим ЧС уже действует на всей территории Красноярского и Забайкальского краев. На муниципальном уровне режим ЧС введён в Еравнинском районе Республики Бурятия, Дзун-Хемчикском районе республики Тыва и Качугском районе Иркутской области.

Причиной действующих лесных пожаров чиновники называют человеческий фактор, в том числе переход в лес огня палов сухой травы с земель сельхозназначения и иных категорий. На долю действующих в регионах лесных пожаров, возникших в результате палов травы и перехода в лес огня с сопредельных территорий, приходится около 40% от общей площади, пройденной огнем на лесных территориях.

Напомним, в Иркутской области, по данным на утро 29 апреля, лес горел на площади большее 6,2 тысяч га. За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано девять пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 140 га, из которых 116,3 га, покрытых лесом.