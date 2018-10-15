Минлес Иркутской области: заявок на отстрел медведей под Усть-Илимском не поступало

Усть-Илимский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ни одной официальной заявки на отстрел медведя в Усть-Илимском районе, который якобы задрал больше полусотни голов домашнего скота на местной ферме, в Минлеса Иркутской области не поступало. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщили некоторые СМИ, зверь за месяц утащил 56 свиней, пять коз, несколько птиц и одного барана . По словам владелицы фермы, она обращалась и в полицию и в органы областной власти. В Минлеса Иркутской области рассказали, что на прошлой неделе поступила заявка из посёлка Невон, но она была устной, письменной же, по которой оформляется отстрел диких животных, не было.

В свою очередь в ГУ МВД по Иркутской области не исключают и человеческого фактора пропажи домашних животных. Как сообщили в пресс-службе полиции, оперативники неоднократно выезжали на сообщения фермера о появлении хищника. При этом последнее сообщение с территории поступило почти месяц назад, 17 сентября. После этого звонков и обращений в ОВД от жителей посёлков Невон и Сибирский не поступало.

Оперативники во время проверок обнаруживали останки домашних животных, но их количество несоизмеримо с заявленным, говорят в МВД. Охотники в сентябре 2018 года также находили следы медведя, предположительно взрослой особи и двух медвежат. Для их поимки охотники оставляли приманки, обследовали тайгу в поисках животных, однако, отыскать их не удалось.

– Полиция Усть-Илимска по-прежнему не оставляет без внимания подобные сигналы и в рамках проводимой проверки, отработает версию о наличии так называемого человеческого фактора в систематической пропаже домашнего скота на ферме, – говорят в МВД.

Напомним, недавно медведь задрал двух собак в посёлке Маркова под Иркутском. На зверя выставили ловушку, но поймать его так не удалось. В итоге косолапого застрелили. В сентябре также сообщалось, что медведь напал на 52-летнюю жительницу Усть-Кута. Женщина сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже. На запах пищи из леса и вышел дикий зверь. Его также застрелили.

Выходили к людям медведи и в Братском районе. Взрослая особь и двое медвежат попали на камеры видеонаблюдения детского санатория «Надежда». Звери прошлись рядом с корпусами лагеря, а затем ретировались с территории.

Летом также отмечались случаи встречи людей с косолапыми. Так, медведица с медвежатами вышла к людям в Усть-Куте – животных заметили у городской телевышки рядом с кладбищем. Чуть ранее еще один медведь попал под колеса автомобиля на трассе «Братск – Усть-Илимск». К счастью, обошлось без жертв: медведь скрылся в лесу, люди в машине не пострадали. Затем в Усть-Илимске двухгодовалый медведь вышел к детскому оздоровительному лагерю «Лосенок». Кроме того, в Усть-Илмимском районе погиб местный житель, попавшийся в лапы зверя. За последние полтора года это был первый случай нападения медведя на человека с летальным исходом. До этого страдал, в основном, скот. Специалисты говорят, что у дикого зверя нет цели напасть на человека, он изначально боится людей, но и за себя постоять может.

В целом в Иркутской области растет популяция медведей. В 2017 году их численность составляла 16 тысячи 563 особи, к концу июня 2018 года – 18 тысяч. При этом за оптимальную численность медведей на территории охотугодий Иркутской области принята цифра не более шести тысяч особей.