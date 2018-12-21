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21.12.2018

Минувшей ночью многоквартирные дома горели в Иркутске и Братске

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью эвакуировали 26 жителей загоревшегося двухэтажного дома на улице Полярной, а в Братске при пожаре хозяин квартиры отравился углекислым газом.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании в Иркутске поступило на пульт пожарной охраны в третьем часу ночи 21 декабря. Сильное задымление в подъезде напугало жителей дома, которые и вызвали пожарных. К месту были направлены три пожарных расчёта. Первым к дому прибыл помощник начальника караула Дмитрий Гардевич, который, поняв, что горит в соседнем доме, тут же направился по нужному адресу.

– Подбежав к дому и войдя в подъезд, я увидел, что дым шёл из квартиры на первом этаже и уже полностью заполнил второй этаж. Очевидно было, что жители не смогут самостоятельно покинуть свои квартиры, – рассказывает Дмитрий Гардевич. – Я открыл дверь квартиры и увидел открытый огонь. К этому времени прибыли наши подразделения.

Пожарные спасли пять человек при помощи ручных пожарных лестниц, ещё 21 человек эвакуирован звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам.

Спустя час пожар и его последствия были ликвидированы. Огнём повреждены домашние вещи в коридоре на первом этаже на площади четыре квадратных метра.

Еще 10 человек эвакуированы и один пострадал на пожаре, произошедшем накануне в городе Братске, отмечают в ведомстве. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на верхнем этаже пятиэтажного здания. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на пятом этаже. Проникнув с помощью автолестницы в окно, пожарные ликвидировали горение в кухне и в коридоре. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. При пожаре получил отравление угарным газом 30-летний хозяин квартиры. Пострадавший был госпитализирован.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров. По предварительной информации, в обоих случаях причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём.

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