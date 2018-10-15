Минздрав: пострадавшая в ДТП на улице Мира иркутянка все еще находится в тяжелом состоянии

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Водитель автомобиля «Киа», пострадавшая 8 октября в ДТП во Втором Иркутске, все еще находится в тяжелом состоянии. У ее детей, ехавших в той же машине, состояние оценивается как средней степени тяжести. Все трое находятся в медучреждении, сообщили Телеинформу в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, в этот день около 12.00 на улице Мира «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул его на встречную полосу. «Киа» влетела во встречную «Мицубиси Лансер», 27-летний водитель которой позже скончался в больнице.

Через несколько дней полицейские задержали 41-летнего мужчину, который управлял «Ленд Крузером». СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства. Сейчас следователи ищут очевидцев ДТП.