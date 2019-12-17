Шелеховский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Мисс ИРНИТУ-2012» Дарья Глушкова погибла в ДТП в Шелеховском районе. Авария произошла в воскресенье 15 декабря на трассе «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Предварительно сотрудникам полиции установлено, что 32-летний водитель автомобиля «Фольцваген Поло», следуя по автомобильной дороге «Байкал» со стороны города Шелехов в направлении Слюдянки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Королла», следовавшим во встречном направлении. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель автомобиля «Фольцваген Поло» и его 26-летняя пассажирка, 57-летний водитель «Тойоты» получил различные травмы, – поясняет ведомство.

У погибшей девушки осталась шестилетняя дочь.