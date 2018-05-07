Многодетная мать в Култуке зарезала ножом шестилетнего сына

Слюдянский район, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе предъявлено обвинение матери, убившей своего шестилетнего сына. Двое других несовершеннолетних детей, воспитывающихся в этой семье, временно находятся у родственников.

По версии следствия, 30 апреля 2018 года в поселке Култук Слюдянского района, находясь в своем доме, 32-летняя женщина нанесла своему ребенку ножевые ранения. Мальчик скончался на месте.

О произошедшем в полицию сообщили родственники женщины. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Причины происшествия устанавливаются.