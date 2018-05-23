Молния ударила в жителя Ангарска 21 мая, мужчина выжил

Ангарск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарскую больницу 21 мая поступил местный житель с серьезными ожогами от поражения электрическим током. Как выяснилось, в мужчину ударила молния.

Инцидент случился, когда 47-летний ангарчанин находился в садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей Ангарска.