|Происшествия
|23.05.2018
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Молния ударила в жителя Ангарска 21 мая, мужчина выжил
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Ангарск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарскую больницу 21 мая поступил местный житель с серьезными ожогами от поражения электрическим током. Как выяснилось, в мужчину ударила молния.
Инцидент случился, когда 47-летний ангарчанин находился в садоводстве «Калиновка-3» в Усольском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей Ангарска.
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