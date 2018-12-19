Молодая усольчанка унесла из кафе чужую шубу

Усолье-Сибирское, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - в Усолье-Сибирском по горячим следам раскрыли кражу мутоновой шубы стоимостью 30 тысяч рублей из гардероба кафе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о пропаже заявила одна из посетительниц заведения общепита. Выяснилось, что верхнюю одежду похитила 23-летняя несудимая усольчанка, тоже находившаяся в этом кафе.

– Она беспрепятственно зашла в гардероб, сказав работнице заведения, что сама найдет свою верхнюю одежду, взяла чужую вещь, уехала в ней домой, по дороге избавившись от чужих ключей, которые находились в кармане. В настоящее время шуба у злоумышленницы изъята и возвращена потерпевшей, – пояснили в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. С усольчанки взяли подписку о невыезде.