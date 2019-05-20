Интернет-мошенники за сутки похитили более 150 тысяч рублей у троих жителей Иркутска

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенничество на сайтах бесплатных объявлений по-прежнему остается одним из самых распространенных видов обмана граждан. На днях трое жителей Иркутска лишились своих денег, поверив интернет-аферистам. Самой крупной суммы лишилась 76-летняя жительница Ленинского района города. Сотрудникам отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» она рассказала, что разместила на интернет-площадке объявление о продаже гаража, после чего с ней связался неизвестный мужчина. Он заверил пенсионерку, что намерен приобрести помещение и готов отправить предоплату. Для получения перевода он попросил женщину отправиться в ближайшее отделение банка, после чего иркутянка под диктовку «покупателя» выполнила ряд действий, в результате которых перевела на его счет 100 тысяч рублей.



Как выяснили оперативники, псевдопокупатель звонил из Самарской области. В настоящее время его номер телефона недоступен. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в крупном размере».



В тот же день к полицейским обратился еще один житель Иркутска – 33-летний мужчина, который на том же самом сайте нашел заинтересовавшее его объявление о продаже квартиры. Созвонившись с продавцом и обсудив условия покупки, иркутянин перевел собеседнику свыше 40 тысяч рублей, после чего «продавец» перестал выходить на связь. По данному факту полицейскими проводится проверка.



Более 10 тысяч рублей лишилась жительница Октябрьского района Иркутска. Она планировала продать диван и разместила объявление на интернет-сайте. Лжепокупатель под предлогом перечисления оплаты попросил ее отправиться к ближайшему банкомату, где уговорил совершить ряд манипуляций, после которых со счеты женщина списались денежные средства.



Как установили сыщики, собеседник потерпевшей использовал сим-карту, зарегистрированную в Новосибирской области.



Всего с начала года более 100 жителей Приангарья стали жертвами мошенников, желая купить или продать что-либо на популярных интернет-сайтах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность при совершении сделок купли-продажи в сети Интернет. Рекомендуется воздержаться от перевода денег за товар в виде задатка или предоплаты, никому и ни под каким предлогом не сообщать данные своих банковских карт (сведения о владельце карты, сроке ее действия, цифры с оборотной стороны, а также коды из банковских СМС) и не выполнять никаких действий со своими счетами и платежными картами по просьбе третьих лиц.



Также стоит внимательно изучить рекомендации самих интернет-площадок купли-продаж о том, как не стать жертвами мошенников. Помните, только ваша осторожность и внимательность позволит сохранить сбережения в целости и сохранности. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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