Интернет-мошенники за сутки похитили более 150 тысяч рублей у троих жителей Иркутска

Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенничество на сайтах бесплатных объявлений по-прежнему остается одним из самых распространенных видов обмана граждан. На днях трое жителей Иркутска лишились своих денег, поверив интернет-аферистам.
Самой крупной суммы лишилась 76-летняя жительница Ленинского района города. Сотрудникам отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» она рассказала, что разместила на интернет-площадке объявление о продаже гаража, после чего с ней связался неизвестный мужчина. Он заверил пенсионерку, что намерен приобрести помещение и готов отправить предоплату. Для получения перевода он попросил женщину отправиться в ближайшее отделение банка, после чего иркутянка под диктовку «покупателя» выполнила ряд действий, в результате которых перевела на его счет 100 тысяч рублей.
Как выяснили оперативники, псевдопокупатель звонил из Самарской области. В настоящее время его номер телефона недоступен. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
В тот же день к полицейским обратился еще один житель Иркутска – 33-летний мужчина, который на том же самом сайте нашел заинтересовавшее его объявление о продаже квартиры. Созвонившись с продавцом и обсудив условия покупки, иркутянин перевел собеседнику свыше 40 тысяч рублей, после чего «продавец» перестал выходить на связь. По данному факту полицейскими проводится проверка.
Более 10 тысяч рублей лишилась жительница Октябрьского района Иркутска. Она планировала продать диван и разместила объявление на интернет-сайте. Лжепокупатель под предлогом перечисления оплаты попросил ее отправиться к ближайшему банкомату, где уговорил совершить ряд манипуляций, после которых со счеты женщина списались денежные средства.
Как установили сыщики, собеседник потерпевшей использовал сим-карту, зарегистрированную в Новосибирской области.
Всего с начала года более 100 жителей Приангарья стали жертвами мошенников, желая купить или продать что-либо на популярных интернет-сайтах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность при совершении сделок купли-продажи в сети Интернет. Рекомендуется воздержаться от перевода денег за товар в виде задатка или предоплаты, никому и ни под каким предлогом не сообщать данные своих банковских карт (сведения о владельце карты, сроке ее действия, цифры с оборотной стороны, а также коды из банковских СМС) и не выполнять никаких действий со своими счетами и платежными картами по просьбе третьих лиц.
Также стоит внимательно изучить рекомендации самих интернет-площадок купли-продаж о том, как не стать жертвами мошенников. Помните, только ваша осторожность и внимательность позволит сохранить сбережения в целости и сохранности.
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным ГУ МЧС по региону, с начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрированы 300 лесных пожаров, общая площадь которых составила 81 тысячу 419 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Аларский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило 32-летнему жителю Аларского района обвинение в насилии в отношении представителей власти. Мужчине грозит до 10 лет заключения за то, что он сбил сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.
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Чунский район, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Чунским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").
Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенничество на сайтах бесплатных объявлений по-прежнему остается одним из самых распространенных видов обмана граждан. На днях трое жителей Иркутска лишились своих денег, поверив интернет-аферистам.
Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Ангарск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД по Ангарскому городскому округу Андрей Чиканов и Александр Антонов эвакуировали 12 человек во время ночного пожара. Об этом сообщает МВД РФ.
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Нижнеилимский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменений приговор об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, вынесенный в отношении 22-летней женщины, временно проживающей в Нижнеилимскои районе. Апелляцию на решение районных служителей фемиды она подала, так как посчитала их решение слишком суровым, но всё же ей придётся отправиться на три года в колонию, сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.
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Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Ново-Ленино 17 мая 22-летний парень без водительских прав сбил на «Тойоте Витц» 12-летнего школьника, который катался на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
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Тайшетский район, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина, ещё одна пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Ангарск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к девяти годам в колонии строго режима 45-летнего уроженца Таджикистана, который убил сожителя своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Тулун, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя, совершившего наезд на школьника. Мужчина сбил 16-летнего подростка, затем посадил старшеклассника в машину, довез до дома и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 17 мая зарегистрировано четыре лесных пожара, два из них действующие, еще два локализованы. Общая площадь возгораний составляет 1553 га, сообщает пресс-служба губернатора.
Бодайбо, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении 58-летнего жителя республики Бурятия. Мужчина обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство двух человек и убийство ещё двоих. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Усть-Илимск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске 11 мая на одной из улиц обнаружили труп новорожденного ребенка. Этот факт Телеинформу подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.
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Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, подозреваемого в ДТП недалеко от кинотеатра «Баргузин» в Иркутске, в результате которого погиб 17-летний школьник. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
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