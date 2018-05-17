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18.05.2018

Мошенники за сутки похитили у восьми жителей Приангарья почти 170 тысяч рублей

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 17 мая жертвами мошенников стали восемь жителей Приангарья, которые поверили незнакомцам и отдали им свои сбережения. Причиненный им ущерб в общей сложности составил почти 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

В Иркутске пожилой пенсионер передал аферистам 20 тысяч рублей за якобы освобождение внука от ответственности. Еще одна иркутянка отдала 30 тысяч мошеннику, который представился родственником и сообщил, что попал в беду.

Третий житель областного центра лишился 24 тысяч рублей за покупку телефона и ноутбука через сайт «Техника14.ру». Оплаченный товар до сих пор не пришел заявителю. Другая жительница столицы Приангарья перевела неизвестному 74 тысячи рублей. Как оказалось, при общении с незнакомцем в социальной сети «Одноклассники» злоумышленник убедил женщину передать ему эту сумму денег, которую при встрече он вернет, однако позже его страница стала недоступной.

Кроме того, жительница Черемхово при общении с лже-риэлтором об аренде квартиры перевела ему 4,5 тысячи рублей, после чего он перестал выходить на связь.

В Зиме горожанин перевел за покупку шуруповерта 5 тысяч рублей, при этом до настоящего времени инструмент не пришел к покупателю.

В Усть-Илимске женщина сообщила лже-работнику банка сведения банковской карты якобы для перевода ранее утраченных денег, но после это вместо зачисления суммы все сбережения были списаны со счета. Другой усть-илимец перевел в Калининград 8 тысяч рублей в качестве предоплату за покупку мотоцикла, после чего продавец перестал отвечать.

  • Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области просят местных жителей всегда проверять информацию, полученную от незнакомых людей и не доверять посторонним. При общении со своими пожилыми родственниками следует напоминать им о мерах безопасности. При общении в социальных сетях тоже нужно быть бдительными и аккуратными.

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