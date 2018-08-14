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14.08.2018

Мошенница-москвичка украла у молодой мамы из Иркутска свыше 2 миллионов рублей, отложенных на лечение дочери

Иркутск, Москва, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции задержали в Москве женщину, создавшую фиктивный благотворительный фонд. Она похитила у молодой иркутянки свыше 2 млн рублей, которые та собрала для лечения своей дочери, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В одной из социальных сетей иркутянка нашла объявление о благотворительном фонде, предоставляющем квоту на проведение необходимого вида лечения. По указанному номеру телефона ей ответила неизвестная женщина, которая предложила курс лечения в одной из дорогостоящих клиник за рубежом. Обязательным условием предложенной программы было приобретение с последующей передачей фонду автомобиля, стоимостью 2 миллиона рублей.

Доверчивая женщина выполнила эти требования, однако псевдоблаготворитель для ускорения оформления визы попросила перевести на ее счет еще 200 тысяч рублей. В дальнейшем она продолжала поддерживать связь с иркутянкой, информировала о процессе оформления документов, интересовалась здоровьем девочки. Вскоре мобильный телефон злоумышленницы стал не доступен, сайт благотворительного фонда оказался заблокирован.

В ГУ МВД по Иркутской области возбудили по факту мошенничества уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой – 41-летнюю жительницу Москвы задержали в собственной квартире. В настоящее время судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

– В рамках предварительного расследования уголовного дела изъяты транспортные средства, приобретенные задержанной на незаконно полученные деньги, а также приняты меры по аресту ее лицевых счетов, – отметила Ирина Волк.

Полицейские выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности мошенницы на территории России.

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