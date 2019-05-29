Москвич получил штраф за продажу нелегальной медтехники иркутской больнице

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу незарегистрированной медицинской техники Иркутской городской больнице №3. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В суде было доказано, что в 2017 году мужчина, являясь представителем юрлица из Москвы, по госконтракту поставил в больницу медицинское изделие для измерения внутричерепного давления. Стоимость его составляла 700 тысяч рублей. Выяснилось, что техника была незарегистрированной в установленном порядке.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Иркутской области. В ходе следствия мужчина в полном объёме возместил ущерб, причиненный больнице, говорят в СКР.