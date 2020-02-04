Мужчина-инвалид едва не погиб на пожаре в ангарской пятиэтажке

Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ночью 4 февраля произошло пять пожаров. Один человек травмирован, двое спасены, еще 15 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В Ангарске в пятом часу утра загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Весь подъезд заполнился дымом, 10 человек эвакуировались самостоятельно, еще двоих вывели сотрудники газодымозащитной службы по лестничному маршу.

– Соседи сообщили о том, что в квартире может находиться человек. Мужчина-инвалид вряд ли мог покинуть квартиру самостоятельно. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили мужчину лежащим в коридоре. Его вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. В кухне горели личные вещи пострадавшего на площади пять квадратных метров. Через десять минут открытый огонь был потушен, – рассказывает сотрудник службы пожаротушения города Ангарска майор внутренней службы Денис Кугутов.

Дознаватели установили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Еще пять человек были эвакуированы огнеборцами на пожаре в многоквартирном доме в посёлке Тыреть Заларинского района. В микрорайоне Солерудник в пятиэтажном панельном доме горела квартира, сообщение об этом поступило на телефон «101» в пять утра. На момент прибытия первого подразделения был виден дым в окне на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали из дома пятерых жильцов. Очаг пожара находился в оконном проёме. В результате пожара была уничтожена оконная рама на площади два квадратных метра. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.