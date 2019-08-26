Мужчина на сломанной лодке оказался во время шторма на Иркутском водохранилище

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском водохранилище сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам 25 августа спасли 47-летнего иркутянина, судно которого из-за поломки не могло продолжать движение. Ситуацию осложнял шторм с метровыми волнами и сильный северо-западный ветер, сообщает пресс-служба спасателей.

Судоводитель дозвонился в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Иркутской области около 20.00. Он сообщил, что на судне заклинило переключатель скоростей, а веслами воспользоваться нет возможности из-за шторма. К тому моменту судно, подгоняемое ветром, было снесено на 10 километров от того места, где случилась поломка. Мужчина находился в состоянии паники.

– У судоводителя на исходе был заряд батареи мобильного телефона, связь с ним установить больше не удавалось, но он успел сообщить оперативному дежурному свое приблизительное местонахождение – район залива Зеленый мыс. Оттуда и начали поиски. Из-за наступления темного времени суток на патрульном катере были включены проблесковые маячки, и когда их заметил пострадавший, включил фонарик, свет которого и позволил обнаружить судно. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии. Судно с 40-го километра основного судового хода Иркутского водохранилища было отбуксировано на одну из лодочных станций. Спасательная операция заняла около 3 часов, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам Иркутской группы патрульной службы № 2 Станислав Предеслайпа.

Причиной происшествия стало недостаточное внимание судоводителя к техническому состоянию маломерного судна, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИМС убедительно просят не пренебрегать требованиями безопасности, от соблюдения которых зависят жизнь и здоровье.