МВД: братчане стали чаще попадаться на уловки мошенников

Братск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске участились случаи дистанционного мошенничества в отношении жителей города. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В начале августа 43-летний водитель одного из госучреждений на популярной интернет-ярмарке нашёл заинтересовавшее его объявление о продаже профлиста. Связавшись с продавцом, он обговорил все условия сделки и перевёл предоплату в сумме 5 тысяч рублей. Вскоре «собственник» товара попросил доплатить ещё 4 тысячи рублей, а через некоторое время поступило требование оплатить доставку в сумме 2 тысяч. После этой операции респондент перестал выходить на связь, а профлист так и не был доставлен. Инженер частного предприятия отыскал на том же сайте объявление о продаже бруса и обрезной доски по цене ниже рыночной. 50-летний братчанин договорился о поставке пиломатериала на сумму 40,6 тысяч рублей с 50% предоплатой. Через некоторое время с ним связался «бригадир» и сообщил, что товар погружен и готов к отправке со станции Тулун до Братска, но для этого необходимо перевести всю оставшуюся сумму, что и сделал покупатель. После этого все контактные телефоны стали недоступны. В ходе проверки установлено, что в обоих случаях преступники пользовались услугами сотового оператора из Тюменской области, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. Другой 37-летний инженер государственной компании, решив подешевле купить велосипед, также остался без денег и транспортного средства. Мужчина нашёл на известном сайте объявлений выгодное предложение от продавца из Улан-Удэ о продаже байка нужного ему класса всего 20 тысяч рублей. В процессе торга цену удалось снизить ещё на 4 тысячи. Доставка осуществлялась транспортной компанией, фото квитанции об отправке груза продавец переслал покупателю. Убедившись в чистоте сделки, братчанин перевёл всю стоимость велосипеда на указанный счёт. Посылка без повреждений упаковки была доставлена в Братск. Вскрывать её в пункте получения мужчина не стал. Дома его ждал неприятный сюрприз – вместо двухколёсного «друга» внутри оказался строительный мусор и пластиковые бутылки с водой, вероятно, для веса. Телефон продавца после такого открытия оказался недоступен. При проверке установлено, что злоумышленником, действительно, использовалась сим-карта оператора республики Бурятия. 58-летняя жительница Вихоревки лишилась 4 тысяч рублей при попытке приобрести товары по объявлению «школьные принадлежности» в социальной сети «ОК». После перевода денег пенсионерка обнаружила, что страничка продавца удалена, а её номер внесён в «чёрный» список. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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