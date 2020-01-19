МВД: Иркутская область в 2019 году находилась на 14-м месте среди субъектов РФ по уровню преступности

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУ МВД по Иркутской области подвели итоги работы в 2019 году. На сегодняшний день региона находится на 14-м месте по уровню преступности среди субъектов РФ. Для сравнения, в 2012 году уровень преступности был гораздо выше и соответствовал четвертой строчке общероссийского рейтинга, сообщает пресс-служба полиции. Так, например, говорят в ведомстве, количество убийств за последние 10 лет сократилось более чем вдвое – с 542 до 250, а их раскрываемость составила 94%. В сравнении с 2015 годом число грабежей снизилось почти наполовину (с 2157 до 1250), квартирных краж (с 1781 до 985). Обнаружено и возвращено 220 похищенных автомобилей. Восстановлены законные права 24 тысяч потерпевших. Органами следствия и дознания расследовано и направлено в суд 14,5 тысяч уголовных дел. В 2019 году в полицию поступило свыше 550 тысяч заявлений, сообщений и обращений. Гражданам оказано более 2,5 млн государственных услуг (замена, выдача российских и заграничных паспортов, водительских удостоверений, регистрация автотранспорта, предоставление данных об отсутствии судимости и др.). В бюджеты всех уровней от деятельности ОВД поступило 1,5 млрд рублей, из которых в региональный – 700 млн рублей и 87 млн рублей в бюджеты муниципальных образований. В 2019 году совместная работа силовых ведомств помогла раскрыть 23 тысячи преступлений (половину от всех совершенных), 500 деяний предотвращены на стадии приготовления или покушения. К уголовной ответственности привлечены 129 лидеров и участников организованных преступных групп. – Серьезный вклад внесен в ликвидацию стихийного бедствия в Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и других районах области. Группировка сил Главного управления на пострадавших от наводнения территориях насчитывала 900 сотрудников. В сложнейших условиях оперативно восстановлено и выдано более 3000 утраченных документов, найдено живыми 46 без вести пропавших людей. Для осуществления выплат проверено свыше 100 тысяч человек. По линии экономической безопасности выявлено 1,5 тысячи преступлений, пресечено 400 коррупционных посягательств, в том числе 53 факта взяточничества, – поясняют в полиции. Существенной декриминализации удалось добиться в лесной отрасли. Ущерб от действий черных лесорубов сократился на 60% или на 4 млрд рублей. В 2019 году в ходе рейдовых и оперативных мероприятий установлены личности 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп. С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики). Из незаконного оборота изъято 829 кг наркотиков, перекрыто 40 каналов поступления наркотических средств на территорию региона. К уголовной ответственности привлечено 213 накроторговцев. Прекращена деятельность 28 притонов для употребления запрещенных веществ. На 13% снизилась подростковая преступность, почти на четверть уменьшилось количество уходов воспитанников госучреждений. – Кроме того, по материалам инспекторов ГИБДД в 2019 году свыше 10 тысяч человек лишены водительских прав за нарушение ПДД, в том числе пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования. По фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 2400 уголовных дел. Однако, несмотря на сокращение ДТП и пострадавших в них граждан, ситуация с детским дорожным травматизмом остается сложной. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 596 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 ребенок погиб и 673 получили ранения, – отмечают в ГУ МВД. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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