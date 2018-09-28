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29.09.2018

МВД: погибшего под колесами машины жителя Черемхово избили и бросили на дороге

Черемхово, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция установила обстоятельства ДТП в Черемхово 26 сентября – под колесами иномарки погиб местный житель, которого избили и бросили на дороге трое парней. Правоохранители наградили супругов, оказавших содействие в выяснении произошедшего.

Александр и Ольга Смирновские получили благодарственное письмо и ценный подарок от начальника черемховского ОВД полковника Сергея Линского, который выразил им признательность за оказание помощи.

Напомним, 26 сентября 52-летний водитель Тойоты Функарго переехал мужчину, лежавшего на проезжей части улицы Шевченко, и скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, незадолго до случившегося трое молодых людей избили 32-летнего мужчину и оставили его на дороге, где на него и был совершен наезд. К настоящему времени полицейские установили всех причастных к цепочке трагических событий. Проводится доследственная проверка.

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