МВД предъявило лихачу, сбившему подростка в Иркутске, обвинение в смерти по неосторожности

Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами ГУ МВД по Иркутской области предъявлено обвинение предполагаемому виновнику ДТП у кинотеатра «Баргузин», в результате которого погиб 17-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Обвиняемому инкриминируется совершение деяния, предусмотренное пунктом б частью 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной – за нарушения правил дорожного движения. Сейчас водитель помещён в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу, рассказала официальный представитель РФ Ирина Волк.

Напомним, ДТП произошло рано утром 15 мая. Известно, что подросток шёл в школу на пробный экзамен по русскому языку. По информации очевидцев, опубликованной в соцсетях, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машины, двигавшиеся по правой полосе дороги, остановились, чтобы его пропустить, «Мерседес», мчавшийся по левой полосе, этого не сделал.

Позже в паблике ДТП 38RUS Иркутск в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фото, на которых видно, что водитель иномарки бросил свою машину во дворах и сбежал. Затем полиция разослала ориентировку на лихача. Уже в первые часы после автоаварии пользователи соцсетей выяснили, что «Мерседес» был выставлен на продажу 9 мая, а его владельцем является 26-летний бармен. Его задержал поздно вечером 15 мая. Во время допроса мужчина объяснил, почему оставил место аварии и рассказал, куда скрылся.