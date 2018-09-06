|Происшествия
|07.09.2018
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МВД: пропавший Павел Четверев из Шелехова мог поехать электричкой в Черемхово
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Шелехов, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция продолжает розыск 16-летнего Павла Четверева, который 3 сентября ушел из дома в Шелехове и не вернулся. По имеющимся оперативным сведениям, парень мог поехать железнодорожным транспортом в сторону Черемхово.
Напомним, поисками юноши занимаются сотрудники территориальных отделов полиции и участники волонтерского движения «Лиза Алерт», к установлению местонахождения подростка подключились опытные сыщики из управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области.
На сегодняшний день опрошены десятки сверстников и одноклассников юноши. Оперативники изучили записи с камер наблюдения, расположенных в нескольких города Приангарья.
ПРИМЕТЫ:
Полиция рассчитывает на помощь бдительных граждан, которые могут узнать разыскиваемого на улице или в общественных местах.
Фото предоставлено пресс-службой полиции
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