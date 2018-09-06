МВД: пропавший Павел Четверев из Шелехова мог поехать электричкой в Черемхово

Шелехов, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция продолжает розыск 16-летнего Павла Четверева, который 3 сентября ушел из дома в Шелехове и не вернулся. По имеющимся оперативным сведениям, парень мог поехать железнодорожным транспортом в сторону Черемхово.

Напомним, поисками юноши занимаются сотрудники территориальных отделов полиции и участники волонтерского движения «Лиза Алерт», к установлению местонахождения подростка подключились опытные сыщики из управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области.

На сегодняшний день опрошены десятки сверстников и одноклассников юноши. Оперативники изучили записи с камер наблюдения, расположенных в нескольких города Приангарья.

ПРИМЕТЫ:

на вид 16-17 лет, рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, славянской внешности. Волосы светлые – виски выбриты, на макушке волосы длинные.

Был одет в футболку черно-белую, джинсы черные, кроссовки черные с белой подошвой.

Особые приметы: на запястье татуировка в виде букв, носит очки.

Полиция рассчитывает на помощь бдительных граждан, которые могут узнать разыскиваемого на улице или в общественных местах.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Павла Четверева, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39550) 6-31-51, 8 (3952) 21-64-64 или 02.