МВД: пропавший в Свирске 19-летний парень найден мертвым

Свирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Свирске 19-летний Дмитрий Клепинин найден мертвым на одной из городских улиц. По предварительной информации, молодой человек мог замерзнуть, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что он ушел из дома №6 на улице Молодежная 6 декабря около 22:00. На нем не было верхней одежды и обуви. Утром 9 декабря его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в 300 метрах от жилища, которое он покинул. Точную причину смерти парня предстоит установить.

По имеющимся сведениям, незадолго до трагедии он находился в компании своих друзей, а после внезапно возникшего конфликта ушел на улицу. По этому факту проводится проверка.