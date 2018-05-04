МВД: виновником ДТП под Байкальском стал подросток, которому отец дал порулить машиной

Байкальск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске привлечен к административной ответственности мужчина, позволивший покататься на машине своему 15-летнему сыну. В результате подросток попал в ДТП, в котором пострадали пять человек.

Напомним, авария произошла днем 3 мая на 147-м километре автодороги Р-258. Тойота Марк-2 на «встречке» столкнулась с Тойотой Кариной. Были госпитализированы водители и пассажиры обоих транспортных средств.

Установлено, что Тойотой Марк-2 управлял школьник, который, по предварительной информации, не справился с управлением. В результате столкновения пострадал не только сын владельца иномарки, но и его пятилетняя внучка и 24-летний друг семьи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время по нескольким статьям КоАП РФ владельцу Тойоты Марк-2 грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Машина отправлена на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств произошедшего.