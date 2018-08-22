На 23 августа в Иркутской области горит лес на 29 тысячах гектаров

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 23 августа зарегистрировано восемь лесных пожаров, из них семь – в зоне космомониторинга в Катангском районе. Общая площадь возгораний – 29,4 тысячи га.

Как сообщает пресс-служба регправительства, накануне, 22 августа, в Чунском районе был зафиксирован один новый пожар площадью 0,3 га на территории Чунского района. В ликвидации очага задействованы двое сотрудников лесной охраны и две единицы наземной техники.

Относительно природных пожаров в Катангском районе, возникших из-за сухих гроз, сообщается, что угрозу населенным пунктам и объектам экономики эти возгорания не несут.