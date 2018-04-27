На 48-летнюю иркутянку завели уголовное дело за ложное сообщение о минировании

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В службу экстренных вызовов 25 апреля позвонила сотрудница одного из магазинов, расположенных в Ленинском районе Иркутска, и сообщила, что планируется минирование в центре города. В ходе проверки информация оказалась ложной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отношении 48-летней иркутянки возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.