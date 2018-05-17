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18.05.2018

На Ангаре в Усольском районе разлилось пятно нефти площадью 300 квадратных метров

Усольский район, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе в реку Ангара из неиспользуемого трубопровода 17 мая разлилась нефтесодержащая жидкость. Площадь пятна – 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, трубопровод, из которого произошла утечка, находится в земле в 30 метрах от берега. Информация об обнаружении на поверхности реки нефтяного пятна поступила от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Усолья-Сибирского.

В настоящее время на месте работают городские специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты данного населенного пункта – задействованы восемь человек и три единицы техники МУП «Сервисный центр». Отмечается, что течь локализована путем обрезки трубопровода. Жидкость собирают в подготовленный котлован. Работают два фронтальных погрузчика.

Сотрудники аварийно-спасательного формирования группы «Ларн» ООО «Пожарной охраны Иркутскэнерго» и Пожарно-спасательной службы Иркутской области установили 50 метров боновых заграждений в месте разлива, для сбора жидкости использовано 150 килограммов сорбента.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области взяли пробы воды и грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Отмечено, что угрозы усольским водозаборам нет – они находятся на реке Белой. Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в Свирске. Специалисты Свирского водоканала взяли и исследовали пробы воды, она соответствует нормам.

Работает оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры по установлению причин и привлечению к ответственности виновных лиц.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усолья-Сибирского 18 мая решено увеличить дамбу и котлован для сбора жидкости, уточнить ее объем в трубопроводе, а также привлечь сотрудников Госинспекции по маломерным судам совместно с представителями Роспотребнадзора для мониторинга акватории Ангары и оценки последствий.

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