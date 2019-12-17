На ангарского живодера завели уголовное дело

Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой, в результате которого животное погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел ночью 18 ноября в 6А микрорайоне. В дежурную часть позвонил местный житель и сообщил, что во дворе дома неизвестный нанес телесные повреждения кошке, из-за которых она погибла.

– Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ангарчанин. Мужчину доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания, – сообщает пресс-служба ведомства.

Отдел дознания УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ – Жестокое обращение с животными. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.