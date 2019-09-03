На Байкале 1 сентября спасли супругов, задрейфовавших на катере

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 сентября супруги отправились на катере из бухты Песчаная в Иркутск по озеру Байкал. В пути сломалась система управления двигателем, судно задрейфовало. Судоводителя и пассажирку спасли инспекторы ГИМС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, катер дрейфовал в двух километрах от бухты. Спасатели отбуксировали неисправное судно в поселок Большое Голоустное Иркутского района. Медицинская помощь людям не потребовалась. Выяснилось, что судно не проходило технического освидетельствования, поэтому судоводителя оштрафовали.

Государственные инспекторы по маломерным судам подчеркивают: в Иркутской области снизилось число судовладельцев, привлекаемых за игнорирование требований об обязательном прохождении технического освидетельствования судна на годность к плаванию. В 2019 году с начала навигационного периода на водных объектах региона было выявлено 423 таких нарушения, за аналогичный период прошлого года – 567.

Тем не менее, при патрулировании инспекторам приходится оказывать помощь на воде по буксировке судов, вынужденно дрейфующих из-за различных неисправностей. Таких ситуаций в этом году зарегистрировано более двадцати. На место выезжают как сотрудники ГИМС, так и спасатели МЧС России и областной пожарно-спасательной службы.