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25.03.2019

На Байкале 20 марта провалилась под лед туристка из Воркуты

Иркутский район, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 20 марта туристка из Воркуты провалилась в становую трещину на льду озера Байкал. Несмотря на то, что ей удалось выбраться оттуда, женщина погибла от переохлаждения до прибытия спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что 50-летняя жительница Воркуты намеревалась пройти по тропе от поселка Большое Голоустное до поселка Большие Коты Иркутского района, часть пути решила проехать на коньках по льду Байкала. Трагический инцидент произошел в районе мыса Кадильный.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей и гостей Иркутской области отказаться от участия в туристических походах, если маршрут включает в себя переход по льду водных объектов. Выход на весенний хрупкий лед сейчас сопряжен со смертельной опасностью.

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