На Байкале катер врезался в пирс – два человека погибли

Слюдянский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Култук Слюдянского района катер врезался в пирс – два человека погибли.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, начата доследственная проверка по факту столкновения катера типа «Амур» с пирсом.

По предварительным данным, 15 августа около 23 часов в акватории озера Байкал катер врезался в с бетонированный пирс. В результате двое мужчин, находившиеся на судне, получили множественные травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.