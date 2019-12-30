На Байкале под лед провалился «уазик», водитель погиб

Ольхонский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе, вблизи поселка Малый Хужир, под лед озера Байкал провалился автомобиль УАЗ. Водитель остался в салоне.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент случился 30 декабря в 12:30. Провал произошел в 200 метрах от берега. К месту выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России из поселка Сахюрта. Обследовав место провала с помощью подводной камеры, спасатели обнаружили на глубине семи метров автомобиль с человеком внутри. Погибшим оказался местный житель, 50-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о подъеме автомобиля на поверхность. Операция осложняется тем, что лед еще недостаточно прочен для выезда на него специальной техники. Толщина в месте провала составляет 10 см.

Государственные инспекторы по маломерным судам Иркутской области напоминают: на акватории озера Байкал нет мест для выезда транспорта на лед. В настоящее время это опасно для жизни.