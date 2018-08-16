На Байкале подняли упавший в озеро гидросамолет

Ольхонский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале возле Ольхона подняли упавший 13 августа в озеро самолет.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ СКР на транспорте, продолжается доследственная проверка по факту аварийной посадки на воду озера Байкал гидросамолета Twin Bee RA- 2335G.

Сегодня, 17 августа, в присутствии члена комиссии по расследованию авиационного происшествия с самолетом Twin Bee RA-2335G Межгосударственного авиационного комитета гидросамолет был поднят со дна.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Планируется назначение ряда судебных экспертиз, которые позволят определить причину произошедшего инцидента с воздушным судном.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.