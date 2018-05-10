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11.05.2018

На Байкале погиб рыбак

Ольхонский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе в на озере Байкал 10 мая погиб рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас уже установлено, что в 20 метрах от берега резиновая лодка, в которой находился мужчина и его приятель, налетела на острый край льдины и начала сдуваться. Рыбак, оказавшийся в холодной воде, утонул. На помощь второму подоспели очевидцы. Они же и сообщили о происшествии. Пострадавший – житель села Еланцы – госпитализирован в районную больницу с диагнозом переохлаждение.

На место выехали сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на катере «Стрингер 550», обнаружившие лодку. Четыре спасателя Никольского поисково-спасательного подразделения проводят водолазные работы. Глубина в этом месте – более 30 метров.

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