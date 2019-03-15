На Байкале ушла под лёд «Нива» с двумя мужчинами

Бурятия, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на озере Байкал утонула «Нива», на которой передвигались двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба БПСО МЧС России.

О трагедии стало известно 16 марта, когда марта старшему оперативному дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда поступил звонок от мужчины, который сообщил, что накануне вечером двое его друзей выехали на лёд Байкала на автомобиле «Нива» и к назначенному времени не вернулись. Телефоны их недоступны. Зная, по какому маршруту уехали его друзья, мужчина самостоятельно выдвинулся на поиски.

Фото пресс-службы БПСО

В 10 км от населённого пункта Ранжурово, местности Маяк Кабанского района он обнаружил полынью с уходящими в неё следами от автомобиля. Кроме того, мужчина опознал некоторые вещи своих друзей, которые плавали на поверхности. Три спасателя Посольского ПСП выехали на вездеходе «Трэкол» к месту происшествия. Глубина в месте провала 78 метров.

– Там, где предположительно утонула машина, очень тонкий лёд, а буквально рядом – толщина 50 см. Вероятнее всего эта «пропарина» образована выходом придонного газа. Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет. Машина не тонет мгновенно, но двери чаще всего оказываются заблокированы: либо зажаты льдом, либо не открываются из-за внешнего давления воды. Стеклоподъемники тоже не работают. И даже если человек успел выбраться из идущей ко дну машины, выплыть в холодной воде смогут единицы, – комментирует начальник Посольского ПСП Алексей Ефимов.

Сегодня на месте работают водолазы. Задача – обследовать подлёдное пространство в радиусе предполагаемого места затопления машины.

В результате активности солнца лёд меняет структуру, становится менее прочным. При этом внешне он может выглядеть вполне крепким. Кроме того, люди привыкли в это время года отдыхать, рыбачить и путешествовать по льду.

– Но мы воочию наблюдаем результаты глобального потепления! Образуются забереги, промоины, характерные больше для мая месяца, нежели чем для середины марта. На что надеются люди, пускаясь в подобную авантюру – спасателям совершенно не понятно. Мы готовы бить в набат и кричать: выход на лёд – это чистое безумие! Остановитесь! – убеждают в БПСО.

Напомним, в этом году на Байкале провалились под лёд ещё четыре машины, но в тех случаях удалось избежать жертв. У деревни Сарма Ольхонского района вечером 8 марта под лед ушла иномарка – женщина-водитель и четверо несовершеннолетних успели выбраться, не пострадав. В двух с половиной километрах от МРС у мыса Уляхта днем 13 марта под лед провалилась Тойота Калдина. Три человека покинули автомобиль самостоятельно.

В ГУ МЧС по Иркутской области предупреждают о том, что в активную фазу вступил процесс разрушения ледового покрова на Байкале. Спасатели рекомендуют организаторам массовых мероприятий на льду водоемов Иркутской области отказаться от их проведения.