На Байкальском тракте столкнулись две иномарки

Иркутский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском тракте утром 18 мая в деревне Бурдаковка Иркутского района микроавтобус «Ивеко» въехал в «Хонду ЦРВ». Пострадала пассажирка кроссовера, сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП случилось около 10.45 в районе улицы Трактовая Бурдаковки. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, следовавшего в посёлок Листвянка, столкнулся с впереди ехавшей «Хондой», которая поворачивала налево. От удара автомобили отбросило в кювет.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, пассажирку иномарки с ушибами доставили в больницу. По предварительным сведениям, у водителей признаков алкогольного опьянения не выявлено. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Попутными машинами их довезли до Байкала.