На Байкальском тракте столкнулись «Тойота» и «Лада» – оба водителя погибли

Иркутский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На 24-м километре Байкальского тракта 10 июня около 16:40 столкнулись «Тойота Королла» и «ВАЗ-2115». По предварительной информации, скончались водители обоих транспортных средств, трое пассажиров иномарки госпитализированы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, известно, что «Тойота» следовала со стороны поселка Листвянка Иркутского района, отечественный автомобиль двигался во встречном направлении. Известно, что за рулем ВАЗа находился 58-летний мужчина, иномаркой управлял 21-летний парень. По предварительным данным, на встречую полосу выехала «Тойота». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутский район

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