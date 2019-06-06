На бывшего конкурсного управляющего иркутского завода железобетона завели два уголовных дела

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Два уголовных дела в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» возбудило ГУ МВД по Иркутской области по материалам прокурорских проверок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее инспекторы установили, что мужчина в нарушение законодательно установленной очередности погашения требований кредиторов, заведомо, в ущерб иным кредиторам, неправомерно перечислил деньги организации третьим лицам. В результате ущерб составил около 8 млн рублей.

В итоге бывшего конкурсного управляющего завода подозревают в присвоении денег и неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника, говорят в прокуратуре Иркутской области.