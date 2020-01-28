На четыре года отправится за решетку житель Аларского района, таранивший машиной полицейских

Аларский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Аларский районный суд вынес приговор местному жителю, отправив его на четыре года в колонию общего режима за попытку наезда на инспекторов ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба суда, наказание определено по статье 315 УК РФ – применение насилия в отношении представителей власти, находящихся при исполнении обязанностей.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая 2019 года пьяный водитель Ниссана Тиида превысил скорость в поселке Кутулик Аларского района. В ходе погони за нарушителем сотрудники ДПС блокировали его автомобиль. Тот, в свою очередь, резко начал движение назад, повредив служебный Форд, и наехал на инспекторов. В результате двое сотрудников полиции получили множественные телесные повреждения, в том числе разрывы связок суставов, после чего были доставлены в больницу.