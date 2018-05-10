На дорогах Приангарья в День Победы задержали 46 пьяных водителей

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 9 мая инспекторы ГИБДД пресекли 46 случаев пьяного вождения, 11 автолюбителей попались инспекторам в областном центре.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, шесть нетрезвых водителей в этот день спровоцировали дорожные аварии.

Так, например, в Тайшете полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Напомним, пьяная женщина на иномарке сбила двух 10-летних школьников, которые пересекали автодорогу на одном велосипеде. Оба мальчика находятся в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении горожанки.