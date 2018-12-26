ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
27.12.2018

На федеральных трассах Иркутской области во время морозов спасли почти десяток водителей

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки на федеральных трассах во время морозов сломались девять машин. На помощь водителям выезжали сотрудники Упрдор «Прибайкалье», сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре авто сломались на автодороге А-331 «Вилюй» в Братском районе и пять на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском и Зиминском районах. Основные причины остановки – выход из строя тормозной, топливной системы, электрооборудования. Во всех случаях дорожники выезжали на место аварии, оказывали водителям помощь, в том числе и в ремонте автомобилей.

Патрулирование федеральных трасс дежурными бригадами ведется в круглосуточном режиме каждые три часа. Патрульные машины укомплектованы средствами обогрева.

Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в разделе «Дороги Онлайн» и по телефону диспетчерской службы: (3952) 29-21-39; 208-700; 89148993535.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске