На федеральных трассах Иркутской области во время морозов спасли почти десяток водителей

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки на федеральных трассах во время морозов сломались девять машин. На помощь водителям выезжали сотрудники Упрдор «Прибайкалье», сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре авто сломались на автодороге А-331 «Вилюй» в Братском районе и пять на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском и Зиминском районах. Основные причины остановки – выход из строя тормозной, топливной системы, электрооборудования. Во всех случаях дорожники выезжали на место аварии, оказывали водителям помощь, в том числе и в ремонте автомобилей.

Патрулирование федеральных трасс дежурными бригадами ведется в круглосуточном режиме каждые три часа. Патрульные машины укомплектованы средствами обогрева.

Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в разделе «Дороги Онлайн» и по телефону диспетчерской службы: (3952) 29-21-39; 208-700; 89148993535.