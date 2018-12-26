|Происшествия
|27.12.2018
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На федеральных трассах Иркутской области во время морозов спасли почти десяток водителей
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Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки на федеральных трассах во время морозов сломались девять машин. На помощь водителям выезжали сотрудники Упрдор «Прибайкалье», сообщает пресс-служба ведомства.
Четыре авто сломались на автодороге А-331 «Вилюй» в Братском районе и пять на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском и Зиминском районах. Основные причины остановки – выход из строя тормозной, топливной системы, электрооборудования. Во всех случаях дорожники выезжали на место аварии, оказывали водителям помощь, в том числе и в ремонте автомобилей.
Патрулирование федеральных трасс дежурными бригадами ведется в круглосуточном режиме каждые три часа. Патрульные машины укомплектованы средствами обогрева.
Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным дорогам Иркутской области можно получить
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