На Голоустненском тракте 22 декабря в ДТП пострадали пять человек

Иркутский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На 28-м километре Голоустненского тракта 22 декабря столкнулись Тойота Марк-2 и фургон ГАЗель. Пострадали пять человек, включая ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент случился около 17:00. Отмечается, что травмы получили мужчина и женщина, находившиеся в иномарке, а также мужчина, женщина и подросток, ехавшие в фургоне. По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.