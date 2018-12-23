|Происшествия
|24.12.2018
|
|
На Голоустненском тракте 22 декабря в ДТП пострадали пять человек
|
Иркутский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На 28-м километре Голоустненского тракта 22 декабря столкнулись Тойота Марк-2 и фургон ГАЗель. Пострадали пять человек, включая ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент случился около 17:00. Отмечается, что травмы получили мужчина и женщина, находившиеся в иномарке, а также мужчина, женщина и подросток, ехавшие в фургоне. По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram