На границе Иркутской области перевернулась фура с фруктами

Тайшетский район, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Большегрузный автомобиль, перевозивший фрукты, слетел с дороги и завалился набок у границы Иркутской области и Красноярского края.

Как сообщает « Тайшет 24 », в результате происшествия не пострадал никто, кроме нескольких сотен килограммов груш, винограда и прочих плодов.

При этом, как рассказывают очевидцы, часть уцелевших фруктов растащили жители близлежащих населённых пунктов, пишет СМИ.