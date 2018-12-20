|Происшествия
|21.12.2018
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На границе Иркутской области перевернулась фура с фруктами
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Тайшетский район, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Большегрузный автомобиль, перевозивший фрукты, слетел с дороги и завалился набок у границы Иркутской области и Красноярского края.
Как сообщает «
При этом, как рассказывают очевидцы, часть уцелевших фруктов растащили жители близлежащих населённых пунктов, пишет СМИ.
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