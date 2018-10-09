На Иркутском авиазаводе вновь произошел пожар

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском авиационном заводе вновь произошло возгорание.

Как сообщают очевидцы в группе ДТП38RUS , на предприятии опять загорелся цех №34.

Напомним, 9 июля 2018 года в течении нескольких часов пожарные тушили огонь в анодно-малярном цехе.

По сообщениям очевидцев, новое возгорание произошло в том же цехе, который еще разбирают после предыдущего пожара.