|Происшествия
|10.10.2018
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На Иркутском авиазаводе вновь произошел пожар
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Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском авиационном заводе вновь произошло возгорание.
Как сообщают очевидцы в группе
Напомним, 9 июля 2018 года в течении нескольких часов пожарные тушили огонь в анодно-малярном цехе.
По сообщениям очевидцев, новое возгорание произошло в том же цехе, который еще разбирают после предыдущего пожара.
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