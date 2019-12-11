На Иркутском водохранилище под лед провалился квадроцикл, водителя спасли

Иркутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 10 декабря в службу спасения «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его квадроцикл провалился под лед на Иркутском водохранилище. Транспортное средство не пошло ко дну, а осталось на плаву благодаря большим колесам. Сам водитель сидел на нем и ждал помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, происшествие случилось в районе залива Еловый, в одном километре от берега, где тонкий лед был припорошен снегом.

– Получив сообщение, четверо спасателей выехали на место с аэроглиссером «Пиранья», – рассказывает начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кармаданов. – Аэролодку удалось спустить на лед на 15-м километре Байкальского тракта. Шли по устью Ангары в темноте, следуя ориентирам, которые сообщал человек на квадроцикле. Параллельно с берега его освещали фонарями сотрудники администрации поселка Патроны, поэтому спасатели нашли его без труда. Мужчина сидел на провалившемся квадроцикле «Сокол», как на плоту, и почти не промок.

Водителя забрали на борт лодки и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался. Отмечается, что ранее на заливе были установлены аншлаги с предупреждающими надписями «Выход на лед опасен» и «Выезд на лед запрещен». Однако водитель не внял этим предупреждениям или не увидел их в темноте, выезжая на лед водохранилища.