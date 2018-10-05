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06.10.2018

На КБЖД 5 октября камнепад повредил пути, пострадал человек

Слюдянский район, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На Кругобайкальской железной дороге 5 октября камнепад повредил ж/д пути. В связи этим был задержан туристический поезд сообщением Порт Байкал – Слюдянка. При проведении восстановительных работ был травмирован работник железной дороги.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, инцидент случился в 15:41 местного времени на 125-м километре участка Маритуй-Шарыжалгай. Туристы были доставлены автотранспортом через поселок Листвянка Иркутского района в Иркутск. Пассажиры пригородного поезда, двигавшегося в направлении Слюдянка – Порт Байкал, были доставлены до места назначения водным транспортом.

В настоящее время на участке железной дороги восстанавливают движение. На место выехала комиссия для расследования происшествия.

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