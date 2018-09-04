ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
05.09.2018

На Култукском тракте перевернулся грузовик

Слюдянский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 95-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» около часа ночи 5 сентября в районе поселка Култук Слюдянского района перевернулся «МАН» с полуприцепом. Водителей предупреждают об ограничении движения на этом участке с 13:30, пока будут устранять последствия аварии.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель грузовика двигался со стороны Иркутска к Слюдянке, не справился с управлением и перевернулся вместе со своим транспортным средством. Мужчина не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время движение автомобилей на этом участке Култукского тракта затруднено, с целью предотвращения затора сотрудники ГИБДД вручную регулируют дорожное движение на месте происшествия.

Сотрудники полиции призывают водителей, планирующих ехать в Слюдянку, заранее позаботиться о выборе маршрута движения и заблаговременном выезде.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске