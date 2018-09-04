На Култукском тракте перевернулся грузовик

Слюдянский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 95-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» около часа ночи 5 сентября в районе поселка Култук Слюдянского района перевернулся «МАН» с полуприцепом. Водителей предупреждают об ограничении движения на этом участке с 13:30, пока будут устранять последствия аварии.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель грузовика двигался со стороны Иркутска к Слюдянке, не справился с управлением и перевернулся вместе со своим транспортным средством. Мужчина не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время движение автомобилей на этом участке Култукского тракта затруднено, с целью предотвращения затора сотрудники ГИБДД вручную регулируют дорожное движение на месте происшествия.

Сотрудники полиции призывают водителей, планирующих ехать в Слюдянку, заранее позаботиться о выборе маршрута движения и заблаговременном выезде.