На Култукском тракте столкнулись три иномарки

Шелеховский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на Култукском тракте утром 3 февраля столкнулись три машины. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах автомобильной аварии, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло около 10.30 на 16 км автодороги Р-258 «Байкал». Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мазда Бонго» не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато» и седаном «Хонда Аккорд».

За медицинской помощью, по предварительным сведениям, обратился только водитель «Мазды».