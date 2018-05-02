На лесопилке во Втором Иркутске 2 мая тушили крупный пожар

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около 18:00 2 мая загорелись отходы лесопиления на территории АО «Мадера» по улице Полярная, 201А. По данным Единой диспетчерской службы Иркутска возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, под действием сильного северо-западного ветра 15-17 м/с огонь распространился на площадь более 200 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы силы второго отряда федеральной пожарной службы по Иркутской области – шесть единиц техники, 19 человек личного состава, экипаж Аварийно-спасательной службы «Безопасный город», 12 единиц спецтехники Иркутскавтодора, две водовозки Водоканала.

В это же время загорелся мусор на открытой площади по улице Розы Люксембург, 220А/4. В результате совместных оперативных действий удалось остановить распространение огня, локализовать и ликвидировать оба очага к 22.30 2 мая.

Как рассказал директор «Безопасного города» Андрей Медведев, по поручению мэра города Дмитрия Бердникова в помощь пожарным в рамках действия особого противопожарного режима муниципальные предприятия Иркутска выделили спецтехнику, пригодную для тушения пожаров. Из нее были сформированы мобильные группы и размещены на территории всех округов города для более быстрого реагирования.

Также решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горадминистрации были созданы совместные патрульные группы для оперативного выявления и тушения возгораний на территории Иркутска в весенне-летний пожароопасный период, в которые вошли сотрудники МЧС, полиции, МКУ «Безопасный город», мэрии.

Напоминаем, что с 15 апреля по 15 июня на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого действует ряд запретов и ограничений. В частности, категорически запрещается разведение открытого огня и сжигание мусора.