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13.03.2019

На Малом море 13 марта под лед провалилась иномарка

Ольхонский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале в двух с половиной километрах от МРС у мыса Уляхта днем 13 марта под лед провалилась Тойота Калдина. Три человека покинули автомобиль самостоятельно, не пострадав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

О происшествии спасателям рассказал очевидец. Момент провала машины житель села Сахюрта Ольхонского района увидел из окна своего дома. Как выяснилось, иномарка передними колесами провалилась в промоину. Спасатели при помощи троса и лебедки вытащили машину и отвезли ее в Сахюрту.

По данным спасателей, это уже четвертый случай провала техники в районе Малого Моря за последние несколько дней.

– Ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Предсказать появление трещин и образование участков с открытой водой невозможно. Подвижки льда фиксируются все чаще. Эти явления крайне опасны, – поясняют инспекторы ГИМС и напоминают, что только неукоснительное соблюдение требований безопасности способно предотвратить трагедию.

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