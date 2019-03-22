На Малом море байкер утопил мотоцикл

Ольхонский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкер утопил на Байкале мотоцикл, не вняв запрету выезда на лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент случился 23 марта в районе пролива Малое море озера Байкал недалеко от мыса Уляхта. Там почти нет прочного льда, зато есть большие участки открытой воды. Водителя успел спасти его товарищ, который ехал позади, однако мотоцикл «Harley» ушел на дно. Глубина в месте провала составляет более 40 метров.

Спасатели отмечают, что провалившийся байкер принимал участие в мероприятии, организатором которого стал дилерский центр «Harley-Davidson». Несмотря на выданные рекомендации МЧС России не проводить никаких выездов из-за ненадежного льда Байкала, центр «Harley-Davidson» (Иркутск) решил провести на озере «Baikal ice Harley challenge-2019».

– Уже на протяжении нескольких часов спасатели МЧС России пытаются уговорить организаторов и мотоциклистов не выезжать на лед. Ситуацию осложняет возможное распитие спиртных напитков байкерами. На помощь спасателям направлены правоохранительные органы и сотрудники ГИБДД, – говорят в региональном ГУ МЧС.