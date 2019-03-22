ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия
23.03.2019

На Малом море байкер утопил мотоцикл

Ольхонский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкер утопил на Байкале мотоцикл, не вняв запрету выезда на лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент случился 23 марта в районе пролива Малое море озера Байкал недалеко от мыса Уляхта. Там почти нет прочного льда, зато есть большие участки открытой воды. Водителя успел спасти его товарищ, который ехал позади, однако мотоцикл «Harley» ушел на дно. Глубина в месте провала составляет более 40 метров.

Спасатели отмечают, что провалившийся байкер принимал участие в мероприятии, организатором которого стал дилерский центр «Harley-Davidson». Несмотря на выданные рекомендации МЧС России не проводить никаких выездов из-за ненадежного льда Байкала, центр «Harley-Davidson» (Иркутск) решил провести на озере «Baikal ice Harley challenge-2019».

– Уже на протяжении нескольких часов спасатели МЧС России пытаются уговорить организаторов и мотоциклистов не выезжать на лед. Ситуацию осложняет возможное распитие спиртных напитков байкерами. На помощь спасателям направлены правоохранительные органы и сотрудники ГИБДД, – говорят в региональном ГУ МЧС.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске