На месте ЧП в иркутском «Комсомолле» работает руководство СУ СКР

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На месте инцидента в иркутском ТРК «Комсомолл», в результате которого пострадали восемь детей, работают следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более подробные комментарии в СУ СКР пообещали предоставить позже.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошёл взрыв во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей в возрасте 8-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней, все госпитализированы.