На месте крушения Ми-8 на севере Иркутской области нашли бортовые самописцы

Казачинско-Ленский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском районе нашли бортовые самописцы на месте крушения вертолёта Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Следователи осмотрели место авиационной катастрофы, нашли прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец, которые будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.

Для проведения химической экспертизы с места происшествия изъяты образцы топлива.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8. По факту случившегося возбуждёно уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Всего за пять лет в регионе произошло пять авиакатастроф с погибшими.